Генпрокурор РФ назвал "бездушием" отмену региональных выплат для семей погибших участников СВО

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурору Забайкальского края оперативно разобраться с вопросом восстановления ранее отмененной единовременной выплаты членам семей погибших участников СВО.

"Помощь семьям участников специальной военной операции- первоначальная задача государства. В этом смысле мне понять отмену ранее действовавшей помощи очень сложно. Считаю это проявлением формализма и бездушием", - сказал Краснов в ходе личного приема граждан в Чите.

К генпрокурору обратилась вдова участника СВО, которая не получила региональную выплату, действие которой было приостановлено в 2025 году.

Краснов отметил, что в Забайкалье многие семьи участников спецоперации столкнулись с этой проблемой.

"Я прокурору края поручаю разобраться оперативно в этой ситуации. И совместно с губернатором проработать восстановление выплаты", - сказал глава надзорного ведомства.

Он поручил также проверить в целом по региону как соблюдаются права участников спецоперации и их семей