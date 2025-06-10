Глава Забайкалья отправил в отставку правительство региона

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Забайкальского края потребовал от подчиненных отчета о работе и заявил об отставке регионального правительства.

"По итогам визита генпрокурора РФ провели внеочередное заседание правительства Забайкалья с участием прокурора края Александра Леонидовича Яновского. Принял следующие решения: отставка правительства", - написал Александр Осипов в своем телеграм-канале во вторник.

Губернатор отметил, что в ближайшее время каждый член правительства края должен представить результаты своей работы, оперативно решить проблемы граждан, которые поступили генпрокурору.

"За факты попустительского отношения при исполнении своих обязанностей каждый понесет персональную ответственность", - подчеркнул Осипов.

Кроме того, будет создана межведомственная кадровая комиссия. Вместе с прокуратурой Забайкалья планируется дать оценку соответствия занимаемым должностям всех руководителей.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов работал в Забайкалье 6 июня. По результатам работы федеральной комиссии начались проверки в целом ряде отраслей.