Жители поврежденного дома в Энгельсе в ближайшее время вернутся в квартиры

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Специалисты провели осмотр повреждений многоквартирного дома на улице Тельмана в Энгельсе, куда попали обломки БПЛА, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале в пятницу.

"Опасности нет. В течение часа эвакуированные жители смогут вернуться в свои квартиры. Также будет открыт проезд. Как и сообщал ранее, пострадавших нет", - написал глава региона.

Он отметил, что перед администрацией Энгельсского района поставлена задача совместно с управляющей компанией начать все процедуры, связанные с восстановительными работами. Профильные службы будут находиться на месте в постоянном режиме.

"При необходимости для этого будут выделены средства из резервного фонда", - резюмировал губернатор.

Ранее Бусаргин сообщил о повреждениях многоквартирного дома в Энгельсе. В регионе снят режим угрозы БПЛА.