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Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 174 дронов и трех ракет ВСУ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью были нейтрализованы 174 украинских беспилотника и три крылатые ракеты.

Дроны ВСУ перехвачены и уничтожены над Московским регионом, Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областями и Крымом, сказано в сообщении министерства.

"Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД", - сообщило Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ
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