Пожар на предприятии произошел после атаки БПЛА в Мичуринске, есть пострадавшие

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов сообщил о ночной атаке БПЛА на город Мичуринск, по его словам, есть пострадавшие.

"В результате падения обломков БПЛА произошел пожар на одном из предприятий, который был оперативно ликвидирован. К сожалению, пострадали три человека, двое в настоящее время госпитализированы", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Он отметил, что на месте работают правоохранительные органы.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 174 БПЛА самолетного типа над российскими регионами, в том числе над Тамбовской областью.