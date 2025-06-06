Заключен госконтракт на создание первых ракет для запуска модулей Российской орбитальной станции

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и Центр им. М.В. Хруничева подписали госконтракт на изготовление трех ракет-носителей "Ангара-А5М" для запуска модулей новой Российской орбитальной станции (РОС), сообщили в госкорпорации в пятницу.

"Роскосмос и Центр Хруничева заключили государственный контракт на изготовление трех ракет-носителей "Ангара-А5М" для запуска модулей новой Российской орбитальной станции", - говорится в сообщении "Роскосмоса".

Россия планирует создать национальную станцию, которая придет на смену МКС. Развертывание РОС планируется начать с запуска научно-энергетического модуля в декабре 2027 года с космодрома Восточный ракетой-носителем "Ангара-А5М".

На первом этапе, до 2030 года, в космос отправятся узловой и шлюзовой модули, затем будет запущен базовый модуль, который возьмет на себя функции управления станции. Второй этап предусматривает стыковку еще двух целевых модулей в период с 2031 по 2033 годы.

5 мая гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что производство ракет-носителей семейства "Ангара" является одной из главных задач Центра Хруничева.

Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева (Центр Хруничева) является головным разработчиком и производителем ракет семейства "Ангара".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Ракеты семейства "Ангара" должны прийти на смену ракетам-носителям "Протон-М". Ракета "Протон" эксплуатируется с середины 1960-х годов. С 2001 года полезный груз на орбиту выводит модернизированная версия ракеты - "Протон-М".