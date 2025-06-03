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В "Роскосмосе" сообщили о планах развивать туризм на Российской орбитальной станции

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует развивать космический туризм на разрабатываемой Российской орбитальной станции (РОС), сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.

"Вместо МКС будет Российская орбитальная станция, на которой мы тоже планируем развивать туристические миссии", - сказал Баканов в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК) во вторник.

Россия планирует создать новую национальную станцию, которая придет на смену МКС. Развертывание РОС планируется начать с запуска научно-энергетического модуля в декабре 2027 года с космодрома Восточный ракетой-носителем "Ангара-А5М".

На первом этапе до 2030 года в космос отправятся узловой и шлюзовой модули, затем будет запущен базовый модуль, который возьмет на себя функции управления станции. Второй этап предусматривает стыковку еще двух целевых модулей в период с 2031 по 2033 годы.

2 июля 2024 года "Роскосмос" сообщил о подписании генерального плана создания РОС. По данным госкорпорации, общий запланированный объем финансирования проекта составит 608,9 млрд рублей.

13 мая 2024 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что финансирование создания РОС начнется в 2024 году. Осенью 2023 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", сообщал, что первые три года работы (2024-2026 годы) потребуют порядка 150 млрд рублей.

Россия является первопроходцем космического туризма. В период с 2001 по 2021 год на кораблях "Союз" на орбиту отправились девять коммерческих участников полета, один из них - дважды.

Предыдущий туристический полет на МКС на российском корабле "Союз МС" прошел в декабре 2021 года. На станции побывали японские туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. Они провели на МКС 12 дней.

В декабре 2019 года сообщалось, что стоимость полета корабля "Союз МС" для космических туристов составляет 2,5 млрд рублей. Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля - РКК "Энергия".

Роскосмос Дмитрий Баканов
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