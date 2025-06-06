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Минобороны сообщило об уничтожении 1390 дронов ВСУ за неделю

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российские военные за неделю нейтрализовали 1390 беспилотников, сообщило Минобороны.

За этот период сбиты 1390 дронов ВСУ, в том числе 509 вне зоны проведения специальной военной операции, три украинские крылатые ракеты "Нептун", две авиационные крылатые Storm Shadow производства Великобритании, сказано в сообщении.

Еще за неделю сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня Vampire, 18 управляемых авиационных бомб JDAM и 8 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ.

HIMARS ВСУ Минобороны
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