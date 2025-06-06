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Путин назвал некоторые российские беспилотные системы самыми передовыми в мире

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российские наработки в отдельных сегментах производства беспилотных систем уже стали самыми передовыми в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, что за последние годы наши инженеры, конструкторы добились заметного прогресса. Отечественные прототипы и серийные образцы беспилотников были недавно представлены на выставке в Москве. С ними, в том числе, ознакомились и зарубежные лидеры, посетившие Россию в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин, выступая на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции в пятницу.

По его словам, в отдельных сегментах российские беспилотные системы "уже являются самыми передовыми в мире, превосходят иностранные аналоги, а иностранцы часто их копируют".

"Чтобы нарастить объемы качества работ в области беспилотников, реализуется специальный нацпроект, мы сегодня его тоже обсудим", - сказал Путин.

Владимир Путин
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