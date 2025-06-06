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Некоторые показатели нацпроектов, намеченных на 2030 год, достигли целей уже в 2025 году

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Некоторые показатели национальных проектов, намеченные на 2030 год, уже достигнуты в первом квартале текущего года, но уже сейчас нужно ставить новые цели, понимая, что в России могут достигать большего, заявил президент Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"По статистике некоторые показатели, намеченные на 2030 год, уже достигнуты в первом квартале текущего года и, безусловно, это позитивный результат. (...) Доля семей, которые получают меры поддержки на детей, что называется, проактивно, то есть без заполнения заявлений, подачи обращений и так далее, так вот эта доля уже вплотную приблизилась к 100%, хотя даже на 2030 год ориентир был немного скромнее", - сказал он.

По его мнению, с одной стороны, результаты радуют и вызывают гордость за специалистов, вносящих вклад в эту работу, "но, с другой стороны, нам уже сейчас нужно ставить новые цели, объективно оценивая свои возможности, но при этом понимая, что мы можем достигать большего".

Среди позитивных результатов президент также отметил снижение младенческой смертности до нового исторического минимума, прочное вхождение России в число стран мира с наиболее эффективной системой здоровья новорожденных.

Владимир Путин
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