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РФ планирует выделить около 4,4 трлн руб. до 2036 года на нацпроект по космосу

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Россия направит на национальный проект по космической деятельности 4,4 трлн рублей до 2036 года, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"На мероприятия обновленного нацпроекта по космосу предлагается выделить из федерального бюджета около 4 трлн 400 млрд рублей до 2036 года, в том числе 1 трлн 700 млрд в течение ближайших 6 лет", - заявил Мишустин в пятницу на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Мишустин отметил, что в основе нацпроекта по космосу заложен переход к сервисной модели, "что подразумевает предоставление пусковых услуг под ключ, управление орбитальным движением, другие возможности при активной роли частных компаний с опытом и надежной репутацией".

Михаил Мишустин
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