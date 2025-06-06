В МИД РФ заявили о готовности поддерживать всестороннее развитие Абхазии

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Россия готова оказывать поддержку развитию независимой Абхазии, заявили в МИД РФ по итогам переговоров министров иностранных дел РФ и Абхазии Сергея Лаврова и Олега Барцица.

"С российской стороны подтверждена готовность оказывать дальнейшую поддержку всестороннему развитию независимой Абхазии, расширению ее международных связей", - говорится в сообщении ведомства по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств в пятницу.

Как отметили в МИД, особое внимание в ходе переговоров "было уделено координации усилий в рамках Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье".

"Подтверждена общая нацеленность на выработку юридически обязывающих документов о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией - с другой", - подчеркнули в ведомстве.

Также в МИД пояснили, что "в ходе обстоятельной беседы, прошедшей в традиционной для российско-абхазских союзнических отношений дружественной и доверительной атмосфере, главы дипломатических ведомств обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки, региональной и международной проблематики, которые представляют взаимный интерес".