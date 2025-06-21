В Абхазии запланировали создать туристическую милицию

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В столице Абхазии Сухуме приступила к работе в тестовом режиме туристическая милиция.

Вице-премьер, министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут провел строевой смотр нового подразделения МВД республики.

"Количество туристов, прибывающих в Абхазию на отдых ежегодно растет, и, соответственно, в стране профильное подразделение должно существовать. Мы решили создать на базе школы милиции такое подразделение, которое в летний курортный сезон будет нести службу в местах массового пребывания отдыхающих. Пока в городе Сухум, поскольку пилотный проект нужно апробировать," - сказал он журналистам.

По его словам, "новое подразделение создано для обеспечение правопорядка в курортных зонах и оказание информационной помощи туристам".

Киут уточнил, что к работе привлечены курсанты, выпускники школы милиции и действующие сотрудники МВД - всего 25 человек.

"Они будут носить специальную форму - белые футболки с надписью "Туристическая милиция" и бейсболки", - пояснил министр.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа отметил, что в случае успешной реализации пилотного проекта будет создано специализированное подразделение в структуре МВД, а также в городских и районных отделах внутренних дел республики.