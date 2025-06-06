Несколько украинских БПЛА сбито над Курской областью, пострадавших нет

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Силы ПВО отразили атаку украинских дронов в Курской области, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"В результате падения обломков в Курском районе посечены фасад здания, труба водоснабжения и электрический погрузчик ООО "Грибная радуга", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что в городе Щигров в результате падения обломков БПЛА загорелась сухая трава, пожар оперативно потушили.

Погибших и пострадавших нет, отметил Хинштейн.