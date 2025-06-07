Три мирных жителя пострадали от ударов украинских дронов по Курской области

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о пострадавших от атак ВСУ в двух районах региона.

"Сегодня украинские дроны нанесли удары по Беловскому и Кореневскому районам. В селе Кривицкие Буды Беловского района в результате атаки травмы получила 34-летняя женщина. У нее слепое осколочное ранение головы, правого бедра", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Кроме того, в слободе Белая был ранен 41-летний мужчина, у него закрытая черепно-мозговая травма, рвано-ушибленные раны головы, множественные слепые осколочные ранения левой руки, правого предплечья и грудной клетки.

В Кореневском районе открытую черепно-мозговую травму и сильные ожоги получил 54-летний мужчина. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Все пострадавшие будут доставлены в Курскую областную больницу, добавил Хинштейн.