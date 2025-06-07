Погода на юге России будет способствовать прогреву воды в Черном море

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Погода, способствующая прогреву воды для начала купального сезона, установилась на черноморском побережье, постепенно температура воды приближается к 20 градусам, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Устанавливается такой период спокойной, такой теплой погоды, на 3 градуса, примерно, выше нормы на юге европейской части России. И это будет способствовать прогреву водной поверхности в восточных акваториях Черного моря, температура будет постепенно повышаться", - сказал он.

Метеоролог уточнил, что температура в Черном море будет постепенно приближаться к 20 градусам. Так, в Туапсе, Геленджике и Сочи температура воды составляет 19 градусов. В Азовском море в районе Ейска температура воды составляет 22 градуса.

Температура, близкая к значениям купального сезона, на черноморском побережье ожидается к середине четвертой пятидневки июня (с 15 по 20 июня).

В Крыму температура воды сейчас ниже - в Феодосии 15 градусов, в Ялте - 16 градусов, в Алуште - 17 градусов. Там вода приблизится к температуре, комфортной для купания, ближе к третьей декаде июня, сообщил Вильфанд.