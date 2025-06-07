Высокая пожарная опасность прогнозируется в южных регионах России

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности в ближайшие дни прогнозируется в регионах Южного федерального округа, в районе нижней Волги, на юго-западе Сибири и на Камчатке, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Южном федеральном округе, тут и вся нижняя Волга, и Астраханская область, и Волгоградская область, - пятый класс пожарной опасности. Кроме того, в Сибири функционирует длительное время 5-й класс пожарной опасности на юго-западе - Томская область, Алтайский край. Сейчас - на Камчатке 5-й класс пожарной опасности, он будет сохраняться на самом северо-западе Камчатки", - сказал он.

По его словам, несмотря на осадки, "в Забайкальском крае не исчезнет пятый класс пожарной опасности". Начиная со следующей недели, там будет антициклональный режим погоду - температура повысится, а осадки уменьшатся. В выходные сохранению пожарной опасности будет способствовать ветер, пояснил собеседник агентства.

Также к началу следующей недели заметно повысится температурный фон в Иркутской области, там также появляется участки с четвертым и пятым классом опасности, продолжил Вильфанд.

"В связи с понижением температуры к 10 июня в Северо-Западном федеральном округе, а сейчас там есть очаги 5-го класса опасности, да и практически во всем Центральном федеральном округе практически не будет очагов пятого класса пожарной опасности", - уточнил метеоролог.