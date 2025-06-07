Путин подписал закон о ратификации договора о выдаче между Россией и Таиландом

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Королевством Таиланд о выдаче.

Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ был подписан в Москве 23 октября 2024 года.

Договором предусматривается обязательство сторон выдавать друг другу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны и разыскиваемых запрашивающей стороной для осуществления уголовного преследования, вынесения или исполнения приговора за совершение преступления, влекущего выдачу.