Два дополнительных сигнала оповещения вводят в Севастополе

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Власти Севастополя вводят два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность" и "Воздушная тревога и морская опасность", сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале в субботу.

Он уточнил, что дополнительные сигналы вводятся, так как противник может активизировать атаки надводными БЭКами, а также проводить комбинированные атаки с применением ракет, БПЛА и морских БЭКов.

"Мы разработали новое видео- и звуковое оповещение, - добавил Развожаев. - При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи".