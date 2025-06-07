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РФ и Сербия подпишут стратегическую программу экономического сотрудничества на 5 лет

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства РФ о российско-сербской стратегической программе экономического сотрудничества на 2025 - 2030 годы.

"Принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании российско-сербской стратегической программы экономического сотрудничества на 2025 - 2030 годы", - говорится в документе, размещенном в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Министру экономического развития РФ, председателю российской части межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству Максиму Решетникову поручено подписать эту программу от имени правительства РФ.

Михаил Мишустин Сербия
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