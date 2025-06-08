Девять дронов уничтожены над Орловской областью в течение суток

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении девяти беспилотников над территорией региона.

"В течение суток над Орловской областью уничтожено 9 вражеских БПЛА. В Свердловском районе в результате падения осколков незначительные повреждения получили три жилых дома, а также участок газопровода", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Губернатор уточнил, что последствия происшествий устраняются, газоснабжение восстановлено.