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Российские военные заявили о контроле над населенным пунктом Заря в ДНР

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Войска "Южной" группировки взяли под контроль населенный пункт Заря в ДНР, сообщило министерство обороны РФ в воскресенье.

"В результате активных и решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, противник потерял в этих боях свыше 170 военнослужащих, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Писаревка, Новая Сечь, Кияница, Корчаковка, Искрисковщина, Юнаковка, Мирополье и Садки Сумской области, информирует военное ведомство.

Тут потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и склад материальных средств, отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, войска группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и четырёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Песчаное, Ольговка, Нововасилевка, Купянск Харьковской области, Зелёная Долина и Кировск (ДНР).

На этом участке ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, БМП, БТР М113, боевую бронированную машину "Казак", девять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций РЭБ "Квертус" и три склада боеприпасов, говорится в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Комар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области", - отметили в Минобороны.

Здесь ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии, а также 155-мм САУ "Богдана".

Войска группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Степовое, Новоандреевка, Белогорье, Каменское, Орехов Запорожской области, Львово и Антоновка Херсонской области, говорится в сводке.

На данном направлении противник потерял до 95 военнослужащих, боевую бронированную машину Iveco, восемь автомобилей, 155-мм САУ Krab, пусковую установку РСЗО HIMARS. Уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и РЛС RADA RPS-82, а пять станций РЭБ и склад боеприпасов, сказано в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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