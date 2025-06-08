Минобороны РФ сообщило о 131 сбитом дроне ВСУ за сутки

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за сутки уничтожен 131 украинский беспилотник.

"Средствами противовоздушной обороны сбит 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе 73 вне зоны специальной военной операции", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, учебному центру операторов беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов", - заявили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 139 районах.