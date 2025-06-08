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Минобороны РФ заявило о выходе группировки войск "Центр" на западную границу ДНР

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области", - говорится в сообщении Минобороны, распространенном в воскресенье.

По данным ведомства, в этих боях нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Петровского, Новоторецкое, Новопавловка, Новониколаевка, Алексеевка, Новоукраинка и Новосергеевка (ДНР).

Потери противника составили: семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, 10 артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов, говорится в сводке.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР
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