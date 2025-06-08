Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Ярославской области

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Авария с участием двух автомобилей произошла утром в воскресенье в Ярославской области, есть погибшие, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

ДТП случилось в 11:50 на дороге "Ярославль - Любим". Столкнулись автомобили Mercedes и Chevrolet.

"По предварительным данным в результате столкновения погибли 4 человека", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства аварии.