Специалисты Роспотребнадзора разработали быстрый тест для выявления холеры

Ситуация по холере в России остается стабильной и контролируемой, но риски завоза существуют

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Специалисты Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали быстрый тест для диагностики холеры, он позволяет провести анализ за 60 минут, что в шесть раз быстрее в сравнении с существующими тестами.

"Ученые Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали быстрый тест для диагностики холеры, который не только позволяет выявить холерный вибрион, но и определить, представляет ли он угрозу эпидемического распространения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора.

Разработка велась в рамках реализации федерального проекта "Санитарный щит".

Новый тест, разработанный учеными института "Микроб", как уточнили в Роспотребнадзоре, обладает очень высокой чувствительностью, то есть "может обнаружить даже минимальное количество патогена, что особенно важно для выявления бессимптомных носителей и предотвращения распространения инфекции".

Институт может производить до 20 тыс. тестов в год, что является достаточным для обеспечения надзора за холерой в РФ.

В ведомстве отметили, что несмотря на распространение холеры в мире, "ситуация в России по данному заболеванию остается стабильной и контролируемой". В ряде стран эпидситуация по холере характеризуется как крайне неблагоприятная.

"Риски завоза холеры в РФ сохраняются, поэтому наличие современных и быстрых тест-систем для выявления данного заболевания необходимо, чтобы своевременно принимать профилактические меры, не допускать распространения инфекции и сохранять жизнь и здоровье граждан", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.