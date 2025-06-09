Ливень, град, гроза и ветер до 17 м/с ожидаются сегодня в Москве

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В столичном главке МЧС РФ предупредили жителей Москвы о кратковременном дожде, ливне, грозе и ветре до 17 м/с с 07:00 до 21:00 в понедельник.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 07 часов до 21 часа 09 июня на территории Москвы ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень и гроза, в отдельных районах град. При грозе шквалистое усиление ветра порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении.

Ведомство просит водителей избегать опасных маневров на дороге и при управлении автотранспортом, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также парковаться вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

В столичном комплексе городского хозяйства в свою очередь предупредили о сильном ветре с порывами 15-20 м/с. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 9:00 и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами 15-20 м/с, местами гроза, возможен град", - говорится в сообщении.

Мэрия просит людей быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.