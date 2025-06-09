Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,35%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует умеренное снижение, отыгрывая как неопределенность в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ (данный фактор вызвал падение российских фондовых индексов в пятницу на 2,5%), так и опасения относительно затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2776,4 пункта (-0,35%). Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют снижение в пределах 3,2%; заметно падают ценные бумаги "Интер РАО" (-9,2%) на дивидендной отсечке.

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-3,2%), АФК "Система" (-1,6%), "ММК" (-1,4%), МКПАО "ВК" (-1,2%), "АЛРОСА" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "НЛМК" (-0,9%), "Норникеля" (-0,9%), "Магнита" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Русала" (-0,8%), "ФосАгро" (-0,5%), "Газпрома" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%).

Подорожали акции "Московской биржи" (+0,8%), "МТС" (+0,8%), Сбербанка (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), ВТБ (+0,2%), "Полюса" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,5%) и "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Снизив 6 июня ключевую ставку с 21% до 20% годовых, ЦБ РФ оставил свое заявление без направленного сигнала, при этом сохранив фразу о продолжительном периоде жесткой ДКП для достижения таргета по инфляции в 2026 году. "Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - говорится в заявлении регулятора.

Снижение ключевой ставки Банка России на июньском заседании не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий (ДКУ) в реальном выражении, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Номинальные ставки снижаются, но важны реальные ставки. И с учетом замедления инфляции и отчасти инфляционных ожиданий реальные ставки по-прежнему высокие, а денежно-кредитные условия в целом остаются жесткими. Сегодняшнее снижение ключевой ставки, принимая во внимание замедление инфляции, не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий в реальном выражении", - сказала Набиуллина.

"Что касается будущих шагов по ставке - не предопределено (снижение ставки - прим. ИФ). Наше решение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, от тех данных, которые мы получим к моменту следующего заседания по ставке", - отметила председатель ЦБ, комментируя вопрос о предопределенности снижения ставки и в июле.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на то, что Россия не выйдет из переговорного процесса с Украиной. "Считаю, что Россия не остановит переговоры с Украиной по достижению мирного соглашения", - цитируют американские СМИ слова Трампа.

Одновременно президент не исключил новых санкций против России, которые могут быть введены, если в этом возникнет необходимость. По его словам, он пока не принял решение, одобрять ли "очень сильный законопроект", подготовленный сенаторами республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюмменталем. При этом Трамп отметил, что решение о санкциях является его прерогативой, "это будет зависеть от меня, а не от Конгресса".

Он в то же время сказал, что недавние украинские удары по аэродромам в РФ дали российской стороне предлог для решительных ответных мер. "Они дали Путину предлог, чтобы прошлой ночью разбомбить их к чертям", - заявил он. "Когда я узнал про это, я подумал: ну вот, теперь они получат удар в ответ", - добавил президент США, вспоминая свою реакцию на действия Украины.

Вместе с тем Трамп выразил надежду, что украинский конфликт не перерастет в ядерную войну. "Надеюсь, что нет. Я надеюсь", - подчеркнул он.

В свою очередь, президент России Владимир Путин на этой неделе проведет большое заседание Совета безопасности РФ.

В минувшую среду российский президент в ходе совещания с членами правительства сообщил, что на ближайшем заседании Совета безопасности РФ обсудит с главой МИД России и представителями силового блока теракты, произошедшие 1 июня в Брянской и Курской областях, в преддверии переговоров в Стамбуле.

По традиции график главы государства был озвучен в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК). "На неделе также большое заседание Совета безопасности", - озвучил планы президента в программе ее автор и ведущий Павел Зарубин, отметив, что в графике главы государства - мероприятия ко Дню медицинского работника.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу на более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда США, ослабивших опасения инвесторов в отношении состояния экономики страны. Поддержку американскому рынку акций 6 июня также оказали сигналы о том, что Вашингтон и Пекин будут стремиться к решению торгового спора. Индекс S&P 500 завершил торги выше отметки в 6000 пунктов впервые с февраля.

Количество рабочих мест в США в мае увеличилось на 139 тыс., сообщило министерство труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 130 тыс. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель повысился на 147 тыс., а не на 177 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в США в прошлом месяце осталась на уровне 4,2%, как и ожидалось.

Высокопоставленные представители администрации США проведут следующий раунд торговых переговоров с китайской делегацией в понедельник в Лондоне, сообщил американский президент Дональд Трамп. "Встреча должна пройти очень хорошо" - написал Трамп в социальных сетях.

Во время встречи с журналистами на борту президентского самолета Air Force One Трамп сказал, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился возобновить экспорт в США редкоземельных металлов, который Китай приостановил. "Мы в соглашении с Китаем продвинулись очень далеко и хотим разъяснений", - добавил президент.

Комментариев китайской стороны пока не последовало.

Первый раунд торговых переговоров между двумя странами прошел в Швейцарии 10-11 мая, стороны договорились о взаимном снижении пошлин.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует небольшое снижение (-0,15%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 9 июня.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник доминируют позитивные настроения. Так, фондовые индексы Китая, Гонконга, Японии и Южной Кореи подрастают на 0,2-1,7%.

Вместе с тем на мировых нефтяных площадках 9 июня утром не сформировалось ярко выраженной тенденции. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 по Моква составила $66,45 за баррель, что всего на 2 цента ниже уровня закрытия предыдущего дня; фьючерсы на сорт WTI дешевеют также на 2 цента - до $64,56 за баррель.