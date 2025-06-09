Глава Республики Алтай отправил в отставку правительство
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Глава Республики Алтай Андрей Турчак отправил в отставку правительство региона.
"Подписал указ об отставке правительства Республики Алтай. С сегодняшнего дня весь кабинет министров работает в статусе исполняющих обязанности", - сообщил Турчак в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что по новым положениям республиканской конституции, председатель правительства, его заместители и все министры будут проходить обязательное согласование с депутатами госсобрания региона.
"Представлю будущий состав правительства уже на этой неделе. Депутатский корпус рассмотрит предложенные кандидатуры на сессии 24 июня", - пообещал Турчак.