Глава Республики Алтай отправил в отставку правительство

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Глава Республики Алтай Андрей Турчак отправил в отставку правительство региона.

"Подписал указ об отставке правительства Республики Алтай. С сегодняшнего дня весь кабинет министров работает в статусе исполняющих обязанности", - сообщил Турчак в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что по новым положениям республиканской конституции, председатель правительства, его заместители и все министры будут проходить обязательное согласование с депутатами госсобрания региона.

"Представлю будущий состав правительства уже на этой неделе. Депутатский корпус рассмотрит предложенные кандидатуры на сессии 24 июня", - пообещал Турчак.