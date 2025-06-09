ФСБ пресекла вывоз из РФ деталей к вертолетам Ми-8 и Ми-17

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - ФСБ пресекла деятельность группы, в которую входили иностранцы, занимавшейся вывозом из России, в том числе на территорию Украины, деталей авиатехники.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы, в состав группы входили шесть человек из числа граждан России, Украины и Ближнего Востока. Координацию их деятельности осуществляла подданная иностранного государства, находящаяся за рубежом.

"В целях реализации преступного умысла члены группы по заказу представителей иностранных организаций через ряд подконтрольных коммерческих структур приобретали у предприятий-изготовителей и эксплуатирующих компаний, осуществляли хранение и незаконное перемещение через государственную границу новых комплектующих к вертолетам российского производства Ми-8 и Ми-17", - заявили в ЦОС.

По оценке специалистов, добавили там, ориентировочная стоимость указанных комплектующих составляет более 400 млн рублей и позволяет осуществить восстановление летной годности не менее четырех вертолетов.

Следственным отделом УФСБ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники).