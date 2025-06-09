Лавров заявил о рисках нарастания террористической угрозы со стороны Украины

Сергей Лавров Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Россия фиксирует риски нарастания террористической угрозы со стороны Украины и будет делать все для их купирования и обезвреживания, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Риски нарастания террористической угрозы существуют. Мы их видим и будем делать все, чтобы они были подавлены и не нанесли вреда нашим гражданам", - сказал Лавров на "Форуме будущего 2050" в понедельник.

По его словам, "угроза эта достаточно серьезная".

"Необходимо, конечно, соответствующие меры не только по линии Федеральной службы безопасности принимать, и огромное количество работы не только по линии министерства внутренних дел, Росгвардии, других специальных служб, но, конечно, очень важно и то, что мы раньше называли повышением бдительности населения. И этим занимаются", - отметил глава МИД.