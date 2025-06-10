Темрюкский район хочет взыскать с владельцев танкеров расходы на сбор мазута

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Администрация Темрюкского района подала в Арбитражный суд Краснодарского края иск к владельцу и фрахтователю танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Согласно картотеке арбитражных дел, иск подан 10 июня и пока не принят к производству. Ответчиками указаны ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239") и ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь судна "Волгонефть-212"). Размер требований не раскрывается.

В администрации Темрюкского района комментировать размер исковых требований "Интерфаксу" не стали.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате в море попало около 2,4 тысячи тонн топлива. В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе были введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС. В районе Анапы и Темрюкского района продолжают собирать мазут на побережье.

Арбитражный суд Краснодарского края в начале июня принял к производству два иска Росприроднадзора к компаниям-владельцам танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", которые не компенсировали в добровольном порядке экологический ущерб.

Сумма исчисленного вреда в отношении ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" (собственник танкера "Волгонефть-212") солидарно составила 49,46 млрд рублей. Сумма вреда, подлежащая возмещению ЗАО "Волгатранснефть", - 35,48 млрд рублей.

Краевой арбитраж также рассматривает иск властей Анапы о солидарном взыскании с владельцев потерпевших крушение танкеров расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов в размере 546 млн рублей. Именно такая сумма была оплачена муниципалитетом по контрактам, касающимся ликвидации последствий ЧС.

Кроме того, ФГБУ "Морспасслужба" солидарно взыскивает через суд с владельцев танкеров расходы за ликвидацию разлива нефтепродуктов. Сумма требований составляет 314,5 млн рублей и не является окончательной.

Росрыболовство на основании проведенных исследований оценило общий размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в результате аварии танкеров, в 2,5 млрд рублей. О планах подавать иски в суд ведомство пока не заявляло.