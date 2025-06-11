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Подданную Дании, воевавшую в рядах ВСУ, заочно осудили в РФ на 26 лет

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд в среду признал подданную Королевства Дания Аннабель Йоргенсен виновной в наемничестве и терроризме в связи с ее участием во вторжении украинской армии в Курскую область.

"Назначить Йоргенсен окончательное наказание в виде 26 лет колонии заочно", - огласил приговор судья Андрей Плужников.

Также датчанке назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1 млн 750 тыс. рублей.

Кроме этого суд взыскал с Йоргенсен и обратил в доход государства около 630 тыс. рублей, полученных ею в качестве вознаграждения за наемничество.

Как пояснил судья, срок н‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​аказания Йоргенсен будет исчисляться с момента ее задержания или экстрадиции в Россию.

После заседания адвокат осужденной заявил, что намерен обжаловать приговор суда в апелляционной инстанции.

Как установлено следствием и судом, Йоргенсен лично принимала участие в вооруженном конфликте на территории РФ в качестве наёмника. В ноябре 2024 года она незаконно пересекла государственную границу РФ и вторглась на территорию Курской области.

По данным СКР, датчанка "совершала преступные действия против мирных жителей региона".

"Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Йоргенсен и ее соучастников", - отметили ранее в ведомстве.

Дания ВСУ Украина Курская область
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