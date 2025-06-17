Принят закон о защите подставных лиц в бизнесе в обмен на сотрудничество со следствием

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который дополняет Уголовный кодекс (УК) РФ механизмом защиты подставных лиц в компаниях в обмен на их сотрудничество с правоохранительными органами.

Проект поправок в Уголовный кодекс (№810023-8) в декабре 2024 года направило в Госдуму правительство.

Поправки вносятся в ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица или регистрация физического лица в качестве ИП) и ст. 173.2 (незаконное использование документов для образования юридического лица, регистрации физического лица в качестве ИП).

Согласно действующему законодательству создание или реорганизация юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, который регистрирует юридические лица и индивидуальных предпринимателей, ложных данных о таких лицах наказывается штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. руб., также возможно лишение свободы на срок до 3 лет, а если преступление совершено в составе организованной группы - до 5 лет.

Под подставными лицами понимаются учредители или управляющие юридического лица, данные о которых были внесены в реестр без их ведома, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, но у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Законопроект вносит в УК РФ новое примечание, согласно которому лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст. 173‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌.1 или ст. 173.2, являясь подставным лицом, освобождается от уголовной ответственности за его совершение, если оно активно способствовало раскрытию или расследованию этого преступления.

Авторы в пояснительной записке подчеркивают, что на практике возникают трудности с выявлением и привлечением к ответственности организаторов преступлений, связанных с использованием подставных лиц в компаниях. Чаще всего к уголовной ответственности привлекаются только эти подставные лица, которые, опасаясь более серьезных наказаний за участие в преступной группе, отказываются сотрудничать с правоохранительными органами и раскрывать всю цепочку участников.

"В связи с этим законопроект предлагает добавить условие освобождения от уголовной ответственности для подставных лиц, если они активно помогают раскрыть преступление и указать на других соучастников, что расширит возможности применения правовых механизмов освобождения от ответственности", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, расширяется сфера действия нормы и добавляется упоминание о регистрации подставного физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. В то время как сейчас уголовно-правовые запреты, установленные в статьях 173.1 и 173.2 УК, распространяются только на действия, связанные с незаконным образованием юридических лиц.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.