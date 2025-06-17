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Госдума усилила ответственность за одобрение насилия и возбуждение вражды

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла во втором и в третьем чтении закон об отнесении к уголовной ответственности действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение человеческого достоинства с одобрением применения насилия.

В статью 282 УК РФ внесены изменения, согласно которым за совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение человеческого достоинства, сопряженные с оправданием, обоснованием, одобрением или пропагандой применения насилия либо угрозы его применения, уголовная ответственность будет наступать сразу за однократное совершение такого деяния.

Сейчас уголовная ответственность наступает после привлечения лица к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

В пояснительной записке отмечается, что анализ 734 дел об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.31 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" КоАП РФ, возбужденных в 2023 году, показал, что в 313 случаях (42,6%) такие дела возбуждались по фактам совершения действий (как правило, путем размещения публикаций и комментариев в социальных сетях и мессенджерах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), оправдывающих, обосновывающих, одобряющих или пропагандирующих применение насилия либо угрозу его применения в отношении человека либо группы лиц по мотивам национальной (в абсолютном большинстве), расовой, религиозной принадлежности, а также принадлежности к социальной группе.

"Такие деяния обладают более высокой общественной опасностью по сравнению с иными проявлениями возбуждения ненависти или вражды, а равно унижения человеческого достоинства в рамках статьи 20.31 КоАП, поскольку являются крайней формой злоупотребления свободой слова, а также создают почву для восприятия применения насилия по экстремистским мотивам как правильного и необходимого варианта действий", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, пунктом "в" части второй статьи 282 УК РФ установлена ответственность за возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенное организованной группой.

Вместе с тем данное деяние, совершенное в иных формах соучастия (группой лиц или группой лиц по предварительному сговору), также обладает повышенной общественной опасностью вследствие облегчения процесса совершения преступления и нарастания рисков причинения более масштабного вреда охраняемым уголовным законом ценностям, считают разработчики законопроекта. В связи с этим пункт "в" части второй статьи 282 УК дополняется новым квалифицирующим признаком - совершение преступления группой лиц или группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, согласно закону, уголовная ответственность будет наступать и за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, если они совершены лицом, имеющим судимость за это преступление или за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, за неоднократную пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены законами.

Госдума
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