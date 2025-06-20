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Комитет Думы подготовит к принятию проекты законов по донастройке трудового законодательства

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что ожидаемые к внесению законопроекты с поправками в трудовое законодательство будут рассмотрены оперативно.

"Комитет ожидает поступления таких законопроектов, связанных с трудом и занятостью. Мы их оперативно рассмотрим, подготовив для принятия палатой", - сказал Нилов в пятницу.

По его словам, "очевидно, что с учетом общих целей борьбы с бедностью и повышения качества жизни, эти нормы и будут создавать правовые нормы для достижения этих целей".

"Пока законопроекты не поступили, по содержанию говорить пока рано", - сказал глава комитета.

Он отметил, что ответственные комитеты по данному ожидаемому пакету инициатив будут определены после его внесения.

Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ-2025 призвал Государственную Думу ускорить принятие разработанного правительством пакета законопроектов с изменениями в трудовое законодательство.

Госдума
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