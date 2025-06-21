Табачную продукцию более чем на 1 млрд рублей изъяли в подпольных цехах Кубани

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Управления ФСБ России по региону совместно с полицейскими пресекли работу подпольных табачных фабрик в Краснодарском крае, сообщает в субботу пресс-служба краевого УФСБ России.

Как говорится в сообщении, цеха по изготовлению контрафактной табачной продукции располагались в Краснодаре, станице Васюринской Динского района и станице Роговской Тимашевского района.

Отмечается, что было изъято три миллиона пачек сигарет, десятки тысяч тонн табака и опасных компонентов, качество которых вызывает сомнение. Общая стоимость - более миллиарда рублей.

Цеха по производству немаркированных табачных изделий находились в том числе под землей и функционировали около двух лет, добавили в пресс-службе ведомства.