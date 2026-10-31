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Глава МИД РФ заявил, что Москва не изменила подход к урегулированию с начала СВО

Глава МИД РФ заявил, что Москва не изменила подход к урегулированию с начала СВО
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Позиция России по украинскому урегулирования относительно последней трехсторонней встречи с США и Украиной не изменилась, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Наша позиция не изменилась. Она не изменилась с самого начала этой специальной операции", - сказал Лавров на пресс-конференции в Атланте в пятницу.

По словам главы МИД РФ, российская сторона, в частности, не может принять Украину как "военную угрозу законным интересам безопасности Российской Федерации", "дискриминацию русского и русскоязычного населения" и "ситуацию с продвижением на Украине нацисткой идеологии".

Как отметил министр, Россия признательна за позицию администрации президента США, "которые были первой и единственной пока западной страной, признающей коренные причины начала этой операции" и "которые признали необходимость решать эту ситуацию, устраняя коренные причины и принимая во внимание ситуацию на земле".

"С чем украинцы собираются за стол переговоров, мне неизвестно", - добавил Лавров, отметив, что позиция президента Украины Владимира Зеленского по ударам по России не "то, что сильно помогает подготовке переговоров".

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