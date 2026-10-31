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Лавров заявил, что Зеленский может приехать в Москву для переговоров

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Владимир Зеленский может приехать в Москву, если он хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Президент Путин много раз заявлял, что, несмотря на всю историю последних шести лет президентства Зеленского, он всё еще готов встретиться с ним. Он сказал это после того, как Зеленский запросил прямую встречу. Президент Путин сказал, что, если он (Зеленский - ИФ) желает встретиться, позвольте ему приехать в Москву", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в Атланте.

Министр отметил, что РФ в случае приезда Зеленского "гарантирует его безопасность, которая не может быть гарантирована в Киеве".

По словам Лаврова, тот, кто запрашивает встречу, должен соглашаться на ее условия с тем, к кому он обращается, "это обычная практика в дипломатии и реальной жизни".

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