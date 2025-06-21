Открыто движение на М-7 во Владимирской области, перекрытое из-за обрушения перехода

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта на федеральное трассе М-7 "Волга" в Петушинском районе Владимирской области, приостановленное из-за обрушения надземного пешеходного перехода, восстановлено, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"По состоянию на 12:30 работы на проезжей части завершены. Движение на данном участке пути полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, движение на федеральной трассе М-7 в деревне Липна Петушинского района было приостановлено в связи с повреждением и частичным обрушением надземного пешеходного перехода после того, как в его опору въехал грузовик. ДТП произошло минувшей ночью.