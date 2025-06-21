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Движение на М-7 во Владимирской области перекрыто из-за обрушения перехода

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Надземный пешеходный переход через федеральную трассу М-7 "Волга" обрушился при наезде грузовика на одну из опор в Петушинском районе Владимирской области, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

ДТП произошло в ночь на субботу около 3:00 в черте населенного пункта Липна.

По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ, следуя в сторону Нижнего Новгорода, врезался в опору перехода, в результате конструкция была повреждена.

Пострадавших нет.

"На время проведения демонтажных работ на месте аварии в деревне Липна движение транспортных средств будет полностью перекрыто. Ориентировочное время перекрытия: с 09:00 до 11:00", - говорится в сообщении.

Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда по трассе М-12 "Восток" и через город Киржач.

Владимирская область
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