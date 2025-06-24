Дума приняла закон о праве ООО отменять для совладельцев право преимущественного выкупа долей

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о праве компаний, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью (ООО), с 1 сентября 2025 года отменять преимущественное право выкупа долей совладельцев.

Документ (№788656-8) вносит изменения в закон "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Сейчас совладельцы компании и она сама могут в преимущественном порядке выкупить долю у участника, который покидает бизнес или уменьшает свое участие в нем. Только после этого продавец вправе предложить ее третьим лицам. На принятие решения отводится 30 дней с момента получения оферты, а если за этот срок соучредители ООО не согласятся на сделку, то преимущественное право на приобретение доли аннулируется.

Закон позволяет ООО отказываться от этих правил, внося соответствующие изменения в уставы с согласия всех участников компании. Кроме того, согласно документу, любое ООО сможет зафиксировать в своем уставе конкретные договоренности совладельцев о том, к кому не будут применяться правила о преимущественном праве покупки доли при ее продаже третьим лицам. Например, можно будет предусмотреть, что оно не будет распространяться на всех совладельцев или на конкретных участников, в том числе тех, у кого уже имеется большая доля в капитале компании.

Кроме того, изменения позволяют компаниям, наоборот, разрешить одному, нескольким или всем совладельцам пользоваться преимущественным правом на выкуп при наступлении определенных в уставе условий.

Исключить из устава ООО перечисленные положения можно будет по решению, принятому большинством участников в две трети голосов от общего их числа.

Решение собрания участников об упомянутых корректировках устава должно быть нотариально удостоверено.

Также документ оговаривает срок - пять рабочих дней - в течение которого организация будет обязана предоставить по запросу совладельца информацию о лицах, которые имеют право на преимущественный выкуп долей в случае их продажи.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 г.