Думский комитет призвал доработать госпрограмму по энергоэффективности

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике указал, что в 2024 году комплексная госпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" не имела утвержденной структуры и не получила финансирования, требуется ее срочная доработка и увязка с документами стратегического планирования.

Заключение комитета на отчет об исполнении федерального бюджета за 2024 год (№938284-8) размещено в электронной базе данных парламента в пятницу.

Комитет напоминает, что государственная программа (ГП-59) была утверждена постановлением правительства в сентябре 2023 г., ответственным исполнителем является Минэкономразвития. Первый этап реализации был запланирован уже в 2024 году. Целью госпрограммы является снижение энергоемкости ВВП на 35% к 2035 году относительно 2019 года.

"В связи с тем, что в настоящее время структура ГП-59 не одобрена управляющим советом ГП-59, паспорта структурных элементов ГП-59 не утверждены, провести анализ реализации и достижения значения показателя не представляется возможным", - говорится в заключении.

Комитет Госдумы отмечает, что в материалах к отчету об исполнении федерального бюджета нет анализа реализации данной госпрограммы и данных о расходах регионов и внебюджетных источниках. Комитет указывает на низкое качество подготовки программы, подчеркивая ее важность для роста ВВП и устойчивого развития.

Комитет настаивает на срочной доработке данной программы с учетом поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которые он дал по итогам стратегической сессии по направлению "О повышении энергетической и ресурсной эффективности экономики" 26 ноября 2024 г., включая формирование отраслевой модели управления и доработку паспорта программы в увязке с документами стратегического планирования.