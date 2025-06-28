Что произошло за день: суббота, 28 июня

Крушение самолета в Подмосковье, задержания членов этнической группировки в Свердловской области и решение Ирана по допуску гендиректора МАГАТЭ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье. Самолет ЯК-18Т разбился неподалеку от Коломны и загорелся. По предварительным данным, "крушение произошло при выполнении пилотом фигуры высшего пилотажа (бочка)". Вылет был осуществлен без согласования. Возбуждено уголовное дело.

- Грунт обрушился возле рудника "Маяк" в Норильске. На территории обвала находился служебный вагончик, в котором, предположительно, была женщина-сторож. Другой информации пока не поступало.

- В Иране заявили, что больше не намерены пускать гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ядерные объекты. Тегеран пошел на этот шаг после обнаружения в документах, добытых у израильских властей, сведений о состоянии иранской ядерной отрасли.

- В Свердловской области задержали членов этнической группировки, подозреваемых в причастности к убийствам и покушениям прежних лет. После рейдов министерство иностранных дел Азербайджана выразило протест в связи с обысками у граждан этой страны.

- По меньшей мере 32 человека погибли в результате наводнений в Пакистане. В пакистанских соцсетях распространяются видео групп людей, которые ждут помощи на клочках земли. Жители обвиняют власти в бездействии.

- Междуречье рек Волчья и Мокрые Ялы перешло под полный контроль российских войск. Это стало возможным после взятия под контроль населенных пунктов Запорожье и Червоная Зирка в ДНР.

- Четверо россиян погибли в аварии под Минском. По предварительной информации, нетрезвый 26-летний водитель Mercedes врезался в такси, в котором находились граждане РФ. Водители такси и Mercedes выжили.