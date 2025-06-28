Междуречье рек Волчья и Мокрые Ялы перешло под полный контроль российских войск

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Взятие под контроль населенных пунктов Запорожье и Червоная Зирка позволяют группировке "Восток" полностью контролировать территорию междуречья рек Волчья и Мокрые Ялы, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

"После освобождения села Запорожье и последующего стремительного броска на Ялту штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады, не снижая темпа, ворвались в Червоную Зирку и выбили противника из населенного пункта. Таким образом, территория перешла под полный контроль группировки войск "Восток", - сказано в сообщении ведомства.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Червоная Зирка в ДНР.

"Всего в течение недели - это пятый населенный пункт, освобожденный военнослужащими группировки", - информирует министерство.

О взятии под контроль села Запорожье в ДНР Минобороны России сообщало неделю назад - 21 июня.