Помощник президента РФ сообщил, что некоторые поставки Киеву оружия из США продолжаются

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Некоторые поставки американского вооружения на Украину продолжаются, а некоторые нет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Какие-то продолжаются, какие-то - нет, насколько я знаю", - сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Так он ответил на вопрос, продолжаются ли поставки американских вооружений на Украину.

Отрывок интервью журналист опубликовал в своем телеграмм-канале.