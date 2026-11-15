Норма о налогообложении ПВЗ маркетплейсов по кадастровой стоимости исключена из поправок в НК

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Норма о налогообложении пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов по кадастровой стоимости исключена из поправок в Налоговый кодекс (НК), заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на заседании комитета в воскресенье.

Глава комитета отметил, что изменение порядка налогообложения ПВЗ обсуждалось и с бизнесом, и в комитете. "Это привело бы к кратному росту налоговой нагрузки с одной стороны, с другой стороны, это одновременно колоссальные риски того, что это и удорожание товаров, и невозможность обеспечить в малодоступных или в каких-то других вот таких вот труднодоступных регионах обеспечить просто доставку этих товаров", - сказал Макаров. По его словам, поправку об исключении нормы внес председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект о поправках в НК (№617-9) входит в бюджетный пакет и был внесен в Госдуму правительством РФ. Он предусматривал включение ПВЗ в ст. 378.2 НК, где перечислены объекты, по которым налог на имущество считается от кадастровой стоимости, а не от балансовой. Сейчас это торговые и деловые центры, а также помещения под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание. Законопроект ставил ПВЗ в один ряд с объектами бытового обслуживания.

Норма касалась пунктов приема и выдачи заказов, которые являются объектами логистической инфраструктуры оператора посреднической цифровой платформы. По закону о платформенной экономике, это пункты, где товары, заказанные на маркетплейсе, принимают, хранят и выдают. Владельцем пункта может быть как сам маркетплейс, так и партнер.

По ст. 378.2 НК здание считается торговым центром, а помещение облагается налогом по кадастровой стоимости, если под соответствующие цели отведено или фактически используется не менее 20% площади. Если бы норму приняли, площадь ПВЗ тоже засчитывалась бы в эти 20%.