Ушаков заявил о дружеском характере работы с администрацией Трампа

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Нынешний диалог с администрацией президента США носит дружеский характер, Москва рассчитывает на реальные сдвиги, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Нормальный идет разговор. Он пока еще не привел к радикальным решениям или изменениям всей картины наших двусторонних отношений. Но сама работа носит полезный характер и несет характер дружеского партнерского общения", - сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

"Я знаю по себе, какой характер разговора носили контакты по телефону, прежде всего, людьми Байдена. Сейчас несколько по-другому. Это уже в какой-то степени дает надежду на то, что будут и реальные сдвиги", - отметил он.

Отрывок интервью опубликовал журналист в своем телеграмм-канале.

Ушаков рассказал, что с прошлой администрацией президента США "тональность диалога была другая". "Мы по различным линиям тоже с ними разговаривали, но разговор сводился к тому, что каждая сторона буквально по бумажке зачитывала свою официальную позицию. Дискуссии как таковой, отхода от каких-то твердых закрепленных позиций даже не просматривалось", - заметил помощник президента РФ.

"Сейчас идет диалог, который даёт возможность чуть-чуть отойти в сторону, копнуть где-то поглубже, где-то посмотреть, что реально возможно, где реальные сдвиги могут быть", - сказал Ушаков.