ФСБ сообщила о задержании двоих россиян в Крыму за съемку военной техники

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Двое жителей Крыма задержаны по подозрению в фото- и видеосъемке военной техники в интересах украинской разведки, им вменяется государственная измена, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ РФ на территории республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ 1977 и 1993 г.р., осуществлявших в интересах украинских спецслужб фото- и видеофиксацию объектов критической инфраструктуры и военной техники на территории региона, с указанием координат их места расположения и категории сотрудников, дислоцирующихся на объектах", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

По данным ведомства, "задержанные были завербованы Службой безопасности Украины посредством мессенджера Telegram".

"Отснятые по заданию кураторов материалы крымчане отправляли в украинский телеграмм-бот для последующего использования в интересах иностранной разведки", - говорится в сообщении.

В ЦОС отметили, что возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена), "от задержанных получены признательные показания", им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция этой статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы, напомнили в ведомстве.

"ФСБ России вновь обращает внимание на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети Интернет призываем российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами", - добавили в ЦОС.