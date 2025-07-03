Власти Удмуртии предупредили об опасности атаки БПЛА на юге республики

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об опасности атаки БПЛА в городах Сарапуле и Камбарке, а также в двух районах республики.

"Внимание! Опасность атаки БПЛА: Камбарка, Сарапул, Сарапульский район, Каракулино (административный центр Каракулинского района)", - написал он в телеграм-канале.

Ранее он сообщил об атаке БПЛА на один из объектов в регионе. По данным Бречалова, один беспилотник не достиг цели благодаря мерам безопасности, второй попал в техническое сооружение. Он уточнял, что атакован был не Ижевск и вообще не город.

Работа аэропорта Ижевска ограничена с середины дня 3 июля. С утра в Удмуртии введен режим опасности атак БПЛА без конкретной угрозы. Бречалов затем уточнил, что режим ввели из-за информации об атаках в соседних регионах.